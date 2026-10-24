Ruch Huti poinformował o co najmniej 12 zabitych i kilku rannych po nalocie na zachód od stolicy Jemenu, Sany. Huti odpowiedzialnością za atak obarczyli Arabię Saudyjską, informuje Der Spiegel.

Ataki rakietowe na Arabię Saudyjską

Kilka godzin po doniesieniach o nalocie jemeńscy Huti ogłosili ataki na terytorium Arabii Saudyjskiej. Ich rzecznik wojskowy Jahja Sari oświadczył, że celami były międzynarodowe lotnisko w Rijadzie, obiekt koncernu naftowego Aramco, rafineria oraz rurociąg biegnący ze wschodu na zachód kraju.

Saudyjska obrona cywilna poinformowała o przechwyceniu dwóch rakiet balistycznych. Rankiem tego samego dnia służba również krótko ostrzegała przed możliwymi atakami z powietrza.

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Doniesienia o uderzeniach w Jemenie

Świadkowie opowiadali o nalotach na zachód od Sany oraz dymie unoszącym się w tej okolicy. Hutyjska stacja telewizyjna Al Masirah podała, że portowe miasto Mocha zostało objęte około 20 nalotami. Strona saudyjska nie potwierdzała wówczas tych ataków.

Wspierany przez Arabię Saudyjską rząd Jemenu ze swojej strony oświadczył, że na pozycje straży przybrzeżnej w południowym mieście portowym Aden wystrzelono kolejne trzy rakiety. Według publikacji wojna domowa w Jemenie ponownie się zaostrzyła na tle wojny z Iranem: wspierani przez Iran Huti podczas ofensywy zajęli znaczne obszary zachodniego wybrzeża Morza Czerwonego.

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