W Pakistanie, w dystryktach Lower Dir i Bajaur, urzędnicy nakazali podjęcie surowych działań przeciwko tak zwanym fikcyjnym pracownikom oraz pracownikom, którzy przez długi czas nie stawiają się w pracy, w sektorach edukacji i ochrony zdrowia. Komisarz dywizji Malakand Iqbal Hussain Bacha polecił również kierownictwu szkół w Lower Dir zweryfikować obecność personelu i anulować nieuprawnione przeniesienia, informuje Dawn.

Kontrole w szkołach Lower Dir

Okręgowy urzędnik ds. edukacji Mushtaq Ahmad wysłał dyrektywę do dyrektorów i dyrektorek szkół, zastępców okręgowych urzędników ds. edukacji oraz pomocników urzędników ds. edukacji w podokręgach. Dokument przewiduje natychmiastowe anulowanie skierowań pracowników i przeniesień z powodów szczególnych. Kierowników, którzy nie wykonają zarządzenia, ostrzeżono przed możliwymi działaniami dyscyplinarnymi.

Dyrektywy wydano po spotkaniu pod przewodnictwem komisarza dywizji, z udziałem urzędników okręgowych i dodatkowych urzędników okręgowych, przedstawicieli sektorów edukacji i ochrony zdrowia, a także organów monitorujących edukację. Według źródeł gazety Bacha stwierdził, że na edukację i ochronę zdrowia przypada około 70% budżetu rządu prowincji, dlatego wydatki publiczne muszą zapewniać lepsze usługi.

Komisarz ogłosił politykę zerowej tolerancji wobec nieobecności nauczycieli i fikcyjnych pracowników. Dyrektorów szkół uczyniono osobiście odpowiedzialnymi za codzienne monitorowanie obecności. Jeśli dyrektor nie zareaguje na nieobecność nauczyciela, właściwy pomocnik urzędnika ds. edukacji w podokręgu musi wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec kierownika szkoły.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Listy pracowników w Bajaurze

Pomocnikom urzędników ds. edukacji polecono również regularnie odwiedzać szkoły, a nie pozostawać w biurach. Dyrektorzy muszą przedłożyć zaświadczenia potwierdzające brak fikcyjnych pracowników w szkołach, natomiast zastępcy okręgowych urzędników ds. edukacji będą codziennie przesyłać raporty dotyczące obecności i monitoringu.

W Bajaurze, według źródeł Dawn, decyzję o surowych działaniach podjęto po instrukcjach zastępcy komisarza dystryktu Adnana Farida Afridiego. Zareagował on na doniesienia o pracownikach dwóch departamentów, którzy przez długi czas nie wykonują obowiązków lub mogą być fikcyjnymi pracownikami, i nakazał kierownikom departamentów podjęcie działań prawnych.

Według źródeł oba departamenty zaczęły sporządzać listy takich pracowników oraz osób, które przez długi czas są nieobecne w służbie. Źródła twierdzą również, że przeważają wśród nich pracownicy niższych kategorii i nauczyciele, a znaczna część pochodzi z wpływowych rodzin. Dokładna liczba takich pracowników pozostaje obecnie nieznana.

Czytaj nas na