巴基斯坦下令对“幽灵员工”采取措施——Dawn

在巴基斯坦的下迪尔县和巴焦尔县，官员下令对教育和医疗卫生领域所谓的“幽灵员工”以及长期不上班的工作人员采取严厉措施。马拉坎德专区专员伊克巴尔·侯赛因·巴查还指示下迪尔的学校管理层核查员工出勤情况，并取消未经授权的调动，据《黎明报》报道。

下迪尔学校的检查

地区教育官员穆什塔克·艾哈迈德向学校男女校长、地区教育副官员以及各分区的教育官员助理发出指令。该文件规定立即取消员工派驻和基于特殊理由的调动。未执行命令的负责人被警告可能面临纪律处分。

这些指令是在专区专员主持的一次会议后发布的，会议有地区和额外地区官员、教育和医疗卫生部门代表以及教育监督机构参加。据该报消息人士称，巴查表示，教育和医疗卫生约占省政府预算的70%，因此公共支出必须提供更好的服务。

该专员宣布，对教师旷工和“幽灵员工”实行零容忍政策。学校校长被要求对每日出勤监控承担个人责任。如果校长未对教师缺勤作出回应，分区内相应的教育官员助理必须对学校负责人启动纪律程序。

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巴焦尔的员工名单

教育官员助理还被指示定期走访学校，而不是留在办公室。校长必须提交证明学校不存在“幽灵员工”的证书，而地区教育副官员将每天发送出勤和监督报告。

据《黎明报》消息人士称，在巴焦尔，严格措施的决定是在地区副专员阿德南·法里德·阿夫里迪作出指示后作出的。他对有关两个部门员工长期不履行职责或可能为“幽灵员工”的报告作出回应，并命令部门负责人采取法律行动。

消息人士称，两个部门已开始编制此类员工以及长期缺勤人员的名单。消息人士还称，其中以下级别员工和教师为主，相当一部分来自有影响力的家庭。这类员工的确切人数目前尚不清楚。

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