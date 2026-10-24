在约旦卡拉克的哈穆迪，身份不明的武装人员在圣乔治希腊东正教堂举行葬礼期间向在场人员开枪。7人死亡，另有27人受伤，阿纳多卢通讯社报道，并援引约旦公共安全局的消息。

当局正在搜捕袭击者

据约旦当局称，枪击事件由身份不明者实施。国家广播机构Al-Mamlaka TV援引一名未具名消息人士称，两名袭击者从一辆汽车中出来，并在葬礼仪式期间开始射击。

约旦内政大臣马津·法拉耶表示，安全机构正昼夜不停地搜寻袭击者。他说，现在谈论袭击的实施者及其归属还为时过早。国王阿卜杜拉二世承诺，将对袭击责任人施以最严厉的惩罚。

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阿拉伯国家的反应

黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、巴勒斯坦、埃及、阿拉伯联合酋长国、阿曼、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯和巴林的代表，以及阿拉伯国家联盟和阿拉伯国家内政部长理事会，谴责了这起袭击。

阿拉伯国家联盟秘书长纳比勒·法赫米称，对宗教场所的袭击是不可接受的恐怖主义行为，也是按所有标准都应受到谴责的犯罪。黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩表示，此次袭击侵犯了宗教场所、逝者以及前来参加葬礼者的神圣性。

埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西表示支持约旦打击一切形式的暴力和恐怖主义。沙特阿拉伯和阿联酋拒绝旨在破坏约旦安全的恐怖主义，阿曼谴责针对宗教场所的暴力以及对平民的恐吓。科威特和卡塔尔支持约旦为维护安全与稳定采取的措施，巴林则支持搜捕袭击者并将其追究责任的努力。

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