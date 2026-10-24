W Jordanii nieznani uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień do osób obecnych podczas pogrzebu w greckim prawosławnym kościele św. Jerzego w Hamudi w Karaku. Zginęło siedem osób, a kolejnych 27 zostało rannych, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na jordańską Dyrekcję Bezpieczeństwa Publicznego.

Trwają poszukiwania napastników

Według jordańskich władz strzelaninę urządzili niezidentyfikowani sprawcy. Państwowy nadawca Al-Mamlaka TV, powołując się na nienazwane źródło, podał, że dwóch napastników wysiadło z samochodu i zaczęło strzelać podczas ceremonii pogrzebowej.

Minister spraw wewnętrznych Jordanii Mazin Al-Faraya oświadczył, że służby bezpieczeństwa przez całą dobę pracują nad odnalezieniem napastników. Jak zaznaczył, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o wykonawcach ataku i ich przynależności. Król Abdullah II obiecał najsurowszą karę dla osób odpowiedzialnych za atak.

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Reakcja państw arabskich

Atak potępili przedstawiciele Libanu, Syrii, Iraku, Palestyny, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Kuwejtu, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Bahrajnu, a także Liga Państw Arabskich oraz Rada Ministrów Spraw Wewnętrznych Państw Arabskich.

Sekretarz generalny Ligi Państw Arabskich Nabil Fahmy nazwał ataki na miejsca kultu niedopuszczalnym aktem terrorystycznym i przestępstwem potępianym według wszelkich standardów. Prezydent Libanu Joseph Aoun oświadczył, że atak naruszył świętość miejsca kultu, zmarłych oraz osób, które przyszły na pogrzeb.

Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi wyraził poparcie dla Jordanii w przeciwdziałaniu wszelkim formom przemocy i terroryzmu. Arabia Saudyjska i ZEA odrzuciły terroryzm wymierzony w podważanie bezpieczeństwa Jordanii, a Oman potępił przemoc wobec miejsc kultu i zastraszanie ludności cywilnej. Kuwejt i Katar poparły działania Jordanii na rzecz zachowania bezpieczeństwa i stabilności, a Bahrajn — wysiłki na rzecz odnalezienia napastników i pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

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