В Иордании неизвестные вооруженные мужчины открыли огонь по присутствующим во время похорон в греческой православной церкви Святого Георгия в Хамуди, Карак. Погибли семь человек, еще 27 получили ранения, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Управление общественной безопасности Иордании.

Нападавших разыскивают

По данным иорданских властей, стрельбу устроили неустановленные лица. Государственный вещатель Al-Mamlaka TV со ссылкой на неназванный источник сообщил, что двое нападавших вышли из автомобиля и начали стрелять во время похоронной церемонии.

Министр внутренних дел Иордании Мазин Аль-Фарая заявил, что силовые структуры круглосуточно работают над поиском нападавших. По его словам, пока еще рано говорить об исполнителях нападения и их принадлежности. Король Абдалла II пообещал самое суровое наказание для ответственных за нападение.

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Реакция арабских государств

Нападение осудили представители Ливана, Сирии, Ирака, Палестины, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Бахрейна, а также Лига арабских государств и Совет министров внутренних дел арабских стран.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми назвал атаки на места богослужения неприемлемым террористическим актом и преступлением, осуждаемым по всем стандартам. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что нападение нарушило святость места богослужения, умерших и людей, пришедших на похороны.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил поддержку Иордании в противодействии всем формам насилия и терроризма. Саудовская Аравия и ОАЭ отвергли терроризм, направленный на подрыв безопасности Иордании, а Оман осудил насилие против мест богослужения и запугивание гражданских лиц. Кувейт и Катар поддержали меры Иордании по сохранению безопасности и стабильности, а Бахрейн — усилия по поиску нападавших и привлечению их к ответственности.

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