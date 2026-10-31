Al Jazeera w programie „What Is Hidden Is Greater” pokazała rzadkie archiwalne nagrania z Mohammedem Deifem i innymi dowódcami wojskowego skrzydła Hamasu. Stacja opublikowała również dokumenty, które, jak twierdzi, dotyczą przygotowań do ataku z 7 października 2023 roku, informuje Jerusalem Post.

Nagrania z tuneli

Na jednym z nagrań Deif idzie tunelem w nakryciu głowy i rozmawia z towarzyszącymi mu osobami. Inne filmy mają przedstawiać spotkania wysokich rangą dowódców Hamasu w tunelach przed atakiem, a także ich wspólną modlitwę pod ziemią.

Wśród osób zidentyfikowanych w programie na nagraniach wymieniono zastępcę Deifa, Marwana Issę, Mohammeda Sinwara, Izz ad-Dina al-Haddada, Raada Saada, Ahmeda Randoura i Rafaę Salamę. W programie pokazano także Deifa wraz z byłymi przywódcami Hamasu, Yahyą Sinwarem i Ismailem Haniją, w warsztacie produkującym rakiety.

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Dokumenty dotyczące przygotowań do ataku

Al Jazeera zaprezentowała także nagranie rozmowy między Deifem a Yahyą Sinwarem, która według stacji odbyła się po izraelskiej operacji „Strażnik Murów” w 2021 roku. W innym fragmencie Deif przebywa w centrum operacyjnym Hamasu, ogląda modele izraelskich czołgów i omawia plan bojowy z dowódcami brygad.

Jeden z dokumentów jest datowany na 5 października 2023 roku. Przedstawiono go jako rozkaz operacyjny, który Deif miał rzekomo podpisać po sześciogodzinnym posiedzeniu sztabu. Według Al Jazeery wskazano w nim, że atak miał rozpocząć się o 6:30. Inny dokument, powiązany z posiedzeniem wewnętrznego dowództwa wojskowego Hamasu w lutym 2023 roku, rzekomo odnotowuje decyzję o rozpoczęciu przygotowań do ataku kilka miesięcy przed jego przeprowadzeniem.

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