美国国家航空航天局（NASA）计划在SkyFall任务框架内向火星运送三架Ingenuity级直升机。据Space.com报道，它们将由搭载核反应堆的Space Reactor-1 Freedom（SR-1）航天器运送，该航天器计划于2028年底发射。在2029年首次飞掠火星后，SR-1预计将于2030年秋季第二次接近该行星，并部署装载直升机的着陆舱。

直升机的任务

部署后，这些飞行器将在距离火星表面约一公里的高度启动旋翼，随后彼此分开着陆。计划是它们每隔一个火星日执行一次飞行。主要任务计划持续六个月，目标工作期限为一年。

三架相同直升机中的每一架都将携带五台科学仪器和导航摄像机。它们将获取高分辨率图像，并研究地下结构、地貌和地表地质、气象条件以及辐射环境。其中一台关键仪器预计将是一台配备柔性天线的紧凑型探地雷达，能够探测被掩埋的岩石、土壤层和地下冰沉积。

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对合并任务的批评

NASA艾姆斯研究中心前主任斯科特·哈伯德对将SkyFall与SR-1 Freedom演示任务结合提出质疑。他认为，科学界不得不根据直升机已经确定的能力来制定要求和目标。哈伯德还指出，核电推进系统不会缩短前往火星的飞行时间，其价值在于降低风险，并可能用于前往月球、外行星及更遥远飞行的任务。

NASA喷气推进实验室SkyFall项目科学家马修·戈隆贝克表示，该机构将SR-1和SkyFall视为相互关联的项目。同时，据他所说，如果SR-1无法赶上2028年的发射窗口，SkyFall可以使用常规运载火箭发射，包括猎鹰9号。预选着陆区域包括火星北部低地的阿卡迪亚平原，研究表明那里存在大量近地表冰。

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