В США NASA планирует доставить на Марс три вертолёта класса Ingenuity в рамках миссии SkyFall. По данным Space.com, их должен доставить космический аппарат Space Reactor-1 Freedom (SR-1) с ядерным реактором, запуск которого запланирован на конец 2028 года. После первого пролёта возле Марса в 2029 году SR-1 должен во второй раз приблизиться к планете осенью 2030 года и развернуть посадочную капсулу с вертолётами.

Задачи вертолётов

После развёртывания аппараты должны запустить роторы примерно в километре над поверхностью Марса, а затем сесть отдельно друг от друга. Планируется, что они будут выполнять полёты каждые вторые марсианские сутки. Основная миссия рассчитана на шесть месяцев, а целевой срок работы составляет один год.

Каждый из трёх одинаковых вертолётов будет нести пять научных приборов и навигационные камеры. Они должны получать изображения высокого разрешения, исследовать структуру недр, геоморфологию и геологию поверхности, метеорологические условия и радиационную среду. Одним из ключевых приборов должен стать компактный георадар с гибкой антенной, способный обнаруживать погребённые камни, слои грунта и подповерхностные залежи льда.

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Критика совмещения миссий

Бывший директор Исследовательского центра NASA Ames Скотт Хаббард поставил под сомнение совмещение SkyFall с демонстрационной миссией SR-1 Freedom. По его мнению, научному сообществу приходится формулировать требования и цели, исходя из уже определённых возможностей вертолётов. Хаббард также отметил, что ядерно-электрическая двигательная установка не должна сократить время перелёта к Марсу, а её ценность заключается в снижении рисков и потенциальном применении для миссий к Луне, внешним планетам и более дальних полётов.

Учёный проекта SkyFall в Лаборатории реактивного движения NASA Мэтью Голомбек заявил, что агентство рассматривает SR-1 и SkyFall как связанные проекты. В то же время, по его словам, если SR-1 не будет готов к стартовому окну 2028 года, SkyFall можно будет запустить обычной ракетой-носителем, в том числе Falcon 9. Среди предварительных районов посадки рассматривается Arcadia Planitia в северных низменностях Марса, где исследования указывают на значительные объёмы приповерхностного льда.

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