W Stanach Zjednoczonych NASA planuje dostarczyć na Marsa trzy helikoptery klasy Ingenuity w ramach misji SkyFall. Jak podaje Space.com, ma je dostarczyć statek kosmiczny Space Reactor-1 Freedom (SR-1) z reaktorem jądrowym, którego start zaplanowano na koniec 2028 roku. Po pierwszym przelocie w pobliżu Marsa w 2029 roku SR-1 ma po raz drugi zbliżyć się do planety jesienią 2030 roku i rozmieścić kapsułę lądowniczą z helikopterami.

Zadania helikopterów

Po rozmieszczeniu aparaty mają uruchomić wirniki na wysokości około kilometra nad powierzchnią Marsa, a następnie wylądować oddzielnie od siebie. Planowane jest, że będą wykonywać loty co drugą marsjańską dobę. Główna misja jest przewidziana na sześć miesięcy, a docelowy okres działania wynosi jeden rok.

Każdy z trzech identycznych helikopterów będzie przenosił pięć instrumentów naukowych i kamery nawigacyjne. Mają one uzyskiwać obrazy o wysokiej rozdzielczości oraz badać strukturę podpowierzchniową, geomorfologię i geologię powierzchni, warunki meteorologiczne oraz środowisko radiacyjne. Jednym z kluczowych instrumentów ma być kompaktowy georadar z elastyczną anteną, zdolny do wykrywania pogrzebanych skał, warstw gruntu i podpowierzchniowych złóż lodu.

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Krytyka połączenia misji

Były dyrektor NASA Ames Research Center Scott Hubbard zakwestionował połączenie SkyFall z demonstracyjną misją SR-1 Freedom. Jego zdaniem społeczność naukowa musi formułować wymagania i cele na podstawie już określonych możliwości helikopterów. Hubbard zauważył również, że napęd jądrowo-elektryczny nie ma skrócić czasu lotu na Marsa, a jego wartość polega na ograniczeniu ryzyka i potencjalnym zastosowaniu w misjach na Księżyc, do planet zewnętrznych oraz w dalszych lotach.

Naukowiec projektu SkyFall w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA Matthew Golombek oświadczył, że agencja traktuje SR-1 i SkyFall jako powiązane projekty. Jednocześnie, jak powiedział, jeśli SR-1 nie będzie gotowy na okno startowe w 2028 roku, SkyFall będzie można wystrzelić konwencjonalną rakietą nośną, w tym Falconem 9. Wśród wstępnie rozważanych obszarów lądowania znajduje się Arcadia Planitia na północnych nizinach Marsa, gdzie badania wskazują na znaczne ilości lodu blisko powierzchni.

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