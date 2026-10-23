肯尼亚一家法院允许内尔森·安比亚在押14天，作为对其涉嫌杀害女友费鲁兹·侯赛因案件调查的一部分。在此期间，调查人员必须完成调查，国家必须决定是否以谋杀罪起诉该男子，Nation Kenya报道。

调查人员的说法

调查员阿莫斯·门扎在法庭上表示，警方认为费鲁兹·侯赛因可能死于窒息。执法人员还在核查相关说法：安比亚据称向死者的母亲和姐妹发送了一段包含其遗体的视频。在所涉录音中，可以听到一名男性用斯瓦希里语说：“pumzika kwa amani”——“安息”。

门扎称，事件发生后，嫌疑人可能前往了奈瓦沙。他在被追捕21天后被拘留。检方反对让该男子保释，理由是他在内罗毕没有已知的固定住所，并且可能无法接受调查。

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法院裁决

地方法官琼·马蒂同意控方已提出充分理由继续羁押安比亚。她指出，涉嫌前往奈瓦沙是拒绝保释的理由，并责令肯尼亚刑事调查局查明在社交媒体上传播的视频来源。

法院还责令警方核实嫌疑人的说法，即他据称曾三次遭一群男子袭击，并受到重伤。执法人员必须询问证人，安比亚将接受精神状况评估，以确定其是否具备出庭受审的能力。该案下次庭审定于2026年11月5日举行。

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