Суд в Кении разрешил содержать Нельсона Амбию под стражей в течение 14 дней в рамках расследования предполагаемого убийства его девушки Феруз Хусейн. За это время следователи должны завершить расследование, а государство должно решить, предъявлять ли мужчине обвинение в убийстве, сообщает Nation Kenya.

Версия следствия

Следователь Амос Менза заявил в суде, что полиция считает: Феруз Хусейн могла погибнуть в результате удушения. Правоохранители также проверяют утверждения, согласно которым Амбиа якобы отправил матери и сестре погибшей видео с ее телом. На записи, о которой идет речь, слышен мужской голос, произносящий на суахили: «pumzika kwa amani» — «покойся с миром».

По словам Мензы, после инцидента подозреваемый, вероятно, уехал в Найвашу. Его задержали после 21 дня поисков. Прокуратура возражала против освобождения мужчины под залог, ссылаясь на то, что у него нет известного постоянного места жительства в Найроби и он может быть недоступен для следствия.

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Решение суда

Магистрат Джоан Мати согласилась, что сторона обвинения привела достаточные основания для содержания Амбии под стражей. Она отметила, что предполагаемая поездка в Найвашу является основанием для отказа в залоге, и обязала Управление уголовных расследований Кении установить происхождение видео, распространяемого в социальных сетях.

Суд также обязал полицию проверить заявления подозреваемого о том, что его якобы трижды атаковала группа мужчин и нанесла ему тяжелые травмы. Правоохранители должны допросить свидетелей, а Амбию направят на оценку психического состояния, чтобы установить его способность предстать перед судом. Следующее заседание по делу назначили на 5 ноября 2026 года.

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