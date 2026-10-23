Sąd w Kenii zezwolił na przetrzymywanie Nelsona Ambii w areszcie przez 14 dni w ramach śledztwa w sprawie domniemanego zabójstwa jego dziewczyny Feruz Hussein. W tym czasie śledczy mają zakończyć dochodzenie, a państwo ma zdecydować, czy postawić mężczyźnie zarzut zabójstwa, informuje Nation Kenya.

Wersja śledczych

Śledczy Amos Menza oświadczył w sądzie, że policja uważa, iż Feruz Hussein mogła zginąć w wyniku uduszenia. Funkcjonariusze sprawdzają również twierdzenia, według których Ambia miał rzekomo wysłać matce i siostrze zmarłej nagranie wideo z jej ciałem. Na nagraniu, o którym mowa, słychać męski głos mówiący po suahili: «pumzika kwa amani» — «spoczywaj w pokoju».

Według Menzy po incydencie podejrzany prawdopodobnie udał się do Naivashy. Został zatrzymany po 21 dniach poszukiwań. Prokuratura sprzeciwiała się zwolnieniu mężczyzny za kaucją, powołując się na to, że nie ma on znanego stałego miejsca zamieszkania w Nairobi i może być niedostępny dla śledczych.

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Decyzja sądu

Sędzia pokoju Joan Mati zgodziła się, że strona oskarżenia przedstawiła wystarczające podstawy do pozostawienia Ambii w areszcie. Zaznaczyła, że domniemana podróż do Naivashy stanowi podstawę do odmowy zwolnienia za kaucją, i zobowiązała kenijską Dyrekcję Dochodzeń Kryminalnych do ustalenia pochodzenia nagrania wideo rozpowszechnianego w mediach społecznościowych.

Sąd zobowiązał również policję do zweryfikowania oświadczeń podejrzanego, że rzekomo trzykrotnie został zaatakowany przez grupę mężczyzn, którzy zadali mu poważne obrażenia. Funkcjonariusze mają przesłuchać świadków, a Ambia zostanie skierowany na ocenę stanu psychicznego, aby ustalić jego zdolność do stawienia się przed sądem. Kolejne posiedzenie w sprawie wyznaczono na 5 listopada 2026 roku.

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