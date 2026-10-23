Munir zapowiedział kontynuację kampanii antyterrorystycznej — Dawn

W Peszawarze w Pakistanie szef Sił Obronnych i szef sztabu armii, marszałek polny Asim Munir, oświadczył, że siły zbrojne będą kontynuować kampanię antyterrorystyczną przeciwko grupom, które pakistańskie wojsko wiąże z Indiami. Poinformował o tym Dawn, powołując się na Międzyresortową Służbę ds. Relacji Publicznych Sił Zbrojnych Pakistanu (ISPR).

Wizyta w siedzibie korpusu

Munir odwiedził siedzibę korpusu w Peszawarze, gdzie poinformowano go o sytuacji bezpieczeństwa, trwających operacjach antyterrorystycznych, działaniach związanych z zarządzaniem granicą oraz gotowości operacyjnej jednostek rozmieszczonych w prowincji Chajber Pasztunchwa.

Po przybyciu do siedziby marszałka polnego powitał dowódca Korpusu Peszawar. Podczas wizyty Munir podkreślił morale i profesjonalizm sił zbrojnych.

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Wskazówki dla wojska

Według ISPR polecił wojskowym zachować czujność i utrzymywać najwyższe standardy gotowości operacyjnej, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom. Munir oświadczył również, że siły zbrojne będą kontynuować kampanię w pełnym zakresie i uderzać w te grupy niezależnie od miejsca ich przebywania.

Oddał hołd poległym funkcjonariuszom sił bezpieczeństwa i oświadczył, że przy wsparciu ludności Pakistan zada terrorystom i ich ideologii całkowitą klęskę.

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