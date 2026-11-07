W Australii Melbourne odniosło zwycięstwo po odrobieniu strat nad Geelong na Princes Park w finale kwalifikacyjnym kobiecej Australijskiej Ligi Futbolu (AFLW) — 8.8 (56) do 8.4 (52). Zespół odrobił 28 punktów straty, zdobył ostatnich pięć goli w meczu i awansował do finału wstępnego, informuje ABC News Australia.

Decydujący gol Paxman

Po golu Paxy Paxman, który po raz pierwszy od pierwszej kwarty wyprowadził Melbourne na prowadzenie, Geelong wciąż miało szansę wyrównać. Na 20 sekund przed końcową syreną Chloe Scheer przyjęła piłkę i oddała strzał na bramkę, jednak nie trafiła.

W ostatniej kwarcie Melbourne zdobyło trzy gole, nie pozwalając rywalkom zdobyć punktów. Alyssa Bannan w pierwszych 30 sekundach kwarty zmniejszyła stratę do jednego gola, a później trafiła po raz drugi. Paxman wyprowadziła zespół na prowadzenie w 17. minucie ostatniej kwarty.

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Powrót po dużej stracie

Geelong dominowało w drugiej kwarcie, zdobywając cztery gole przy jednym rywalek, i schodziło na długą przerwę z przewagą 22 punktów. W trzeciej kwarcie Cats dwukrotnie powiększały przewagę do 28 punktów, ale Melbourne zmniejszyło ją do 12 przed końcową częścią meczu.

Pomocniczka Geelong Georgia Prespakis była najbardziej wyróżniającą się zawodniczką pierwszej połowy, jednak Liv Purcell pomogła Melbourne rozpocząć odrabianie strat. Obie zawodniczki zakończyły mecz z 34 posiadaniami piłki. Kolejnym rywalem Geelong w półfinale będzie zwycięzca meczu między Sydney a Western Bulldogs, podczas gdy Melbourne otrzymało tydzień przerwy.

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