Мунир заявил о продолжении контртеррористической кампании — Dawn

В Пешаваре, Пакистан, начальник Сил обороны и начальник штаба армии фельдмаршал Асим Мунир заявил, что вооружённые силы продолжат контртеррористическую кампанию против группировок, которые пакистанские военные связывают с Индией. Об этом Dawn сообщило со ссылкой на Межведомственную службу по связям с общественностью вооружённых сил Пакистана ISPR.

Визит в штаб корпуса

Мунир посетил штаб корпуса в Пешаваре, где его проинформировали о ситуации в сфере безопасности, текущих контртеррористических операциях, мерах по управлению границей и оперативной готовности подразделений, развёрнутых в провинции Хайбер-Пахтунхва.

По прибытии в штаб фельдмаршала встретил командующий Пешаварским корпусом. Во время визита Мунир отметил моральный дух и профессионализм вооружённых сил.

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Указания военным

По данным ISPR, он поручил военным сохранять бдительность и поддерживать самые высокие стандарты оперативной готовности для эффективного противодействия угрозам. Мунир также заявил, что вооружённые силы продолжат кампанию в полном объёме и будут наносить удары по этим группировкам независимо от места их нахождения.

Он отдал дань уважения погибшим сотрудникам сил безопасности и заявил, что при поддержке населения Пакистан нанесёт террористам и их идеологии полное поражение.

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