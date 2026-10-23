Po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,0 do powiatu Baqen w mieście Nagqu, położonym w Chińskim Regionie Autonomicznym Xizang, dostarczono pomoc. Ładunki dotarły do godziny 4:30 23 października, poinformował ECNS, powołując się na wydział propagandy Komitetu Miejskiego Komunistycznej Partii Chin w Nagqu.

Namioty i moduły mieszkalne

Do dotkniętego katastrofą rejonu dostarczono 1 000 prefabrykowanych modułów mieszkalnych, 3 239 namiotów, 2 821 łóżek składanych i 4 280 koców. Pomoc obejmowała także 200 pieców i 100 nakładek na materace.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odzież i sprzęt

Wśród dostarczonych rzeczy znalazło się 2 000 kompletów ocieplanej odzieży i 1 760 płaszczy wojskowego wzoru. Do rejonu dostarczono także cztery generatory, 1 000 lamp z napędem ręcznym i zasilaniem solarnym oraz 1 000 latarek czołowych.

Trzęsienie ziemi nastąpiło późnym wieczorem 22 października. Operacje ratunkowe i udzielanie pomocy na dotkniętym obszarze trwają, zaznaczono w komunikacie.

Czytaj nas na