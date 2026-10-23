До Бацена після землетрусу доправили понад 3 тисячі наметів — ECNS

До повіту Бацен у міському окрузі Нагчу, що в Сіцзанському автономному районі Китаю, доправили допомогу після землетрусу магнітудою 7,0. Вантажі прибули до 4:30 23 жовтня, повідомляє ECNS з посиланням на відділ пропаганди міського комітету Комуністичної партії Китаю в Нагчу.

Намети та житлові модулі

До постраждалого району доставили 1 000 збірних житлових модулів, 3 239 наметів, 2 821 розкладне ліжко та 4 280 ковдр. До складу допомоги також увійшли 200 печей і 100 наматрацників.

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Одяг і обладнання

Серед доставлених речей були 2 000 комплектів утепленого одягу та 1 760 пальт військового зразка. Також до району доправили чотири генератори, 1 000 ліхтарів із ручним приводом і сонячним живленням та 1 000 налобних ліхтарів.

Землетрус стався пізно ввечері 22 жовтня. Рятувальні операції та надання допомоги в постраждалому районі тривають, зазначили у повідомленні.

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