В уезд Бацэн городского округа Нагчу, расположенный в Сицзанском автономном районе Китая, доставили помощь после землетрясения магнитудой 7,0. Грузы прибыли к 4:30 23 октября, сообщает ECNS со ссылкой на отдел пропаганды городского комитета Коммунистической партии Китая в Нагчу.

Палатки и жилые модули

В пострадавший район доставили 1 000 сборных жилых модулей, 3 239 палаток, 2 821 раскладную кровать и 4 280 одеял. В состав помощи также вошли 200 печей и 100 наматрасников.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Одежда и оборудование

Среди доставленных вещей были 2 000 комплектов утепленной одежды и 1 760 пальто военного образца. Также в район доставили четыре генератора, 1 000 фонарей с ручным приводом и солнечным питанием, а также 1 000 налобных фонарей.

Землетрясение произошло поздно вечером 22 октября. Спасательные операции и оказание помощи в пострадавшем районе продолжаются, отмечается в сообщении.

Читай нас в