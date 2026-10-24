В Пакистане в программе социальной поддержки Benazir Income Support Programme (BISP) выявили финансовые нарушения на 24 млрд рупий. Согласно документам, представленным Министерством борьбы с бедностью в Национальную ассамблею, выплаты, предназначенные для малообеспеченных семей, получили более 140 тысяч государственных служащих и пенсионеров.

Как сообщает The Express Tribune, 140 488 государственных служащих получали средства программы, хотя не имели на это права. Нарушения выявили еще в 2019 году, однако выплаты продолжались в течение последующих шести лет.

Выплаты после выявления нарушений

В 2019–2020 финансовом году государственные служащие и пенсионеры получили 23,13 млрд рупий. Еще 900 млн рупий выплатили после того, как среди получателей выявили государственных служащих. Согласно официальным данным, в 2020–2021 финансовом году более 12 тысяч работников получили 146,7 млн рупий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Документы также содержат данные о 2 447 государственных служащих, получивших выплаты в 2021–2022 годах, 2 235 — в 2022–2023 годах и 12 078 — в 2024–2025 годах. Среди получателей средств были и 236 сотрудников самой BISP.

Вернули лишь часть средств

Из общей суммы нарушений взыскали 710 млн рупий. FIA взыскало 540 млн рупий, другие государственные ведомства — 145 млн рупий, а BISP — еще 21,5 млн рупий со своих сотрудников.

Сведения о сотрудниках, которых подозревают в причастности к нарушениям, передали соответствующим ведомствам для дальнейших действий. Власти также решили проверить данные более чем 600 тысяч государственных служащих и пенсионеров.

Читай нас в