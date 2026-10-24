W Pakistanie w programie wsparcia społecznego Benazir Income Support Programme (BISP) wykryto nieprawidłowości finansowe na kwotę 24 mld rupii. Zgodnie z dokumentami przedstawionymi Zgromadzeniu Narodowemu przez Ministerstwo ds. Walki z Ubóstwem, świadczenia przeznaczone dla rodzin o niskich dochodach otrzymało ponad 140 tys. pracowników państwowych i emerytów.

Jak informuje The Express Tribune, 140 488 pracowników państwowych otrzymywało środki z programu, choć nie byli do tego uprawnieni. Nieprawidłowości wykryto już w 2019 roku, jednak wypłaty trwały przez kolejnych sześć lat.

Wypłaty po wykryciu nieprawidłowości

W roku finansowym 2019–2020 pracownicy państwowi i emeryci otrzymali 23,13 mld rupii. Kolejne 900 mln rupii wypłacono po tym, jak wśród beneficjentów wykryto pracowników państwowych. Według oficjalnych danych w roku finansowym 2020–2021 ponad 12 tys. pracowników otrzymało 146,7 mln rupii.

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Dokumenty zawierają również dane o 2 447 pracownikach państwowych, którzy otrzymali wypłaty w latach 2021–2022, 2 235 — w latach 2022–2023 oraz 12 078 — w latach 2024–2025. Wśród odbiorców środków było także 236 pracowników samego BISP.

Odzyskano tylko część środków

Z łącznej kwoty nieprawidłowości odzyskano 710 mln rupii. FIA odzyskała 540 mln rupii, inne instytucje państwowe — 145 mln rupii, a BISP — kolejne 21,5 mln rupii od swoich pracowników.

Informacje o pracownikach podejrzewanych o udział w nieprawidłowościach przekazano właściwym instytucjom w celu podjęcia dalszych działań. Władze zdecydowały także o zweryfikowaniu danych ponad 600 tys. pracowników państwowych i emerytów.

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