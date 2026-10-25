W Kenii 74 partie polityczne, w tym ODM, UDA, Jubilee i Wiper, zobowiązały się usunąć przeszkody dla pełnego udziału kobiet i innych niedostatecznie reprezentowanych grup w polityce przed wyborami powszechnymi 10 sierpnia 2027 roku. Poinformował o tym Nation Kenya.

Deklarację podpisano 14 października w Nairobi podczas spotkania zwołanego przez Krajową Komisję ds. Równości Płci i Równości Szans oraz Biuro Rejestratora Partii Politycznych. Uczestnicy zobowiązali się przygotowywać listy partyjne zgodnie z konstytucyjnymi wymogami dotyczącymi reprezentacji płci oraz reprezentacji grup o szczególnych interesach.

Zasady nominacji

Partie obiecały również dokonać przeglądu opłat za zgłaszanie kandydatów i procedur, które tworzą finansowe lub praktyczne bariery dla udziału. Mają opracować zasady nominacji gwarantujące sprawiedliwy udział kobiet, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, mniejszości i marginalizowanych społeczności.

Ponadto partie zadeklarowały zamiar przeciwdziałania przemocy, zastraszaniu i nękaniu kandydatów, w tym przemocy wobec kandydatek z wykorzystaniem technologii. Obiecały także zapewnić przestrzeganie przez swoich członków i zwolenników Kodeksu postępowania wyborczego.

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Certyfikacja partii

26 listopada kenijska Niezależna Komisja Wyborcza i Granic ma wydać certyfikaty zgodności partiom, które spełnią wymogi prawne dotyczące udziału w wyborach. W tym celu muszą one przedłożyć zasady nominacji poświadczone przez Biuro Rejestratora Partii Politycznych i zweryfikowane przez komisję wyborczą pod kątem zgodności z prawem wyborczym, w tym konstytucyjną zasadą dwóch trzecich dotyczącą płci.

Zastępczyni przewodniczącego komisji wyborczej Fahima Abdalla poinformowała, że organ przygotował propozycje wdrożenia tej zasady poprzez regulacje dotyczące zgłaszania kandydatów. Wysoki Sąd Kenii również w 2017 roku potwierdził wymóg, by partie polityczne przestrzegały zasady dotyczącej płci.

Przewodnicząca Krajowej Komisji ds. Równości Płci i Równości Szans Rehema Dida Jaldessa zauważyła, że etap nominacji w dużej mierze decyduje o sukcesie kobiet w wyborach. Jak powiedziała, w 2022 roku w Kenii wybrano siedem kobiet na stanowiska gubernatorek, 29 kobiet na 290 mandatów jednomandatowych w Zgromadzeniu Narodowym, trzy na 47 wybieralnych miejsc w Senacie oraz 115 na 1450 miejsc na poziomie wardów.

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