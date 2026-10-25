W Chinach kontynentalnych media państwowe oraz Dowództwo Teatru Wschodniego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej przeprowadziły 25 października kampanię informacyjną z okazji rocznicy zakończenia japońskich rządów kolonialnych na Tajwanie. Wezwały do zjednoczenia wyspy z Chinami kontynentalnymi. Jak informuje South China Morning Post, Pekin oficjalnie ustanowił tę datę pamiątkową w ubiegłym roku pod nazwą Dzień Odzyskania Tajwanu.

Satelitarne zdjęcia Tajwanu

Państwowa telewizja CCTV opublikowała 42-sekundowy materiał z satelitarnymi zdjęciami Tajwanu wykonanymi przez komercyjną konstelację satelitów Jilin-1. W nagraniu pokazano Taipei Dome, port w Tajpej, Narodowe Muzeum Pałacowe, Mauzoleum Czang Kaj-szeka, a także górę Yushan, jezioro Sun Moon, rzekę Tamsui, klify Qingshui w Hualian oraz przybrzeżne mokradła w Tainanie i Chiayi.

Na nagranie nałożono napis zawierający twierdzenie, że Tajwan jest prowincją Chin. CCTV oświadczyła również, że z orbity rzekomo można wyraźnie zobaczyć każdą ulicę wyspy, a materiał kończyło przesłanie, że zjednoczenie nastąpi z czasem.

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Oświadczenia mediów i wojska

Agencja Xinhua opublikowała materiał zawierający wcześniejsze wypowiedzi przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga dotyczące relacji po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej. Artykuł powtórzył stanowisko Pekinu, zgodnie z którym Tajwan jest częścią Chin, a zjednoczenie musi nastąpić.

Gazeta „People’s Daily” wezwała do wzmacniania identyfikacji z narodem chińskim, chińską kulturą i wielką ojczyzną. Dowództwo Teatru Wschodniego ChALW, odpowiedzialne za Cieśninę Tajwańską, rozpowszechniło grafikę z wezwaniem do powrotu do domu i oświadczyło, że przekazanie Tajwanu w 1945 roku potwierdza chińską suwerenność nad wyspą.

Japonia kontrolowała Tajwan od 1895 roku do 25 października 1945 roku. Pekin uważa Tajwan za część swojego terytorium i nie wyrzekł się użycia siły w celu zjednoczenia z wyspą. Na Tajwanie rządząca Demokratyczna Partia Postępowa tradycyjnie poświęca tej dacie mniej uwagi, podczas gdy opozycyjna partia Kuomintang i inni przedstawiciele „niebieskiej” koalicji uważają ją za ważniejszą.

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