Opozycyjna koalicja w Australii opublikowała częściowe wyliczenia proponowanych cięć wydatków rządowych o 31,3 mld dolarów w ciągu czterech lat. Pakiet, oceniony przez niezależne Parlamentarne Biuro Budżetowe, przewiduje wycofanie szeregu programów klimatycznych, mieszkaniowych i społecznych rządu Partii Pracy, informuje ABC News.

Cięcia programów klimatycznych

Koalicja oczekuje, że ponad połowę planowanych oszczędności uzyska dzięki likwidacji inicjatyw klimatycznych. W szczególności proponuje zaoszczędzić 9,4 mld dolarów poprzez rezygnację z nowego standardu efektywności pojazdów, ulg dla pojazdów elektrycznych, dotacji na domowe akumulatory, organu doradczego ds. osiągnięcia zerowej emisji netto, części funkcji agencji ARENA oraz sprawozdawczości przedsiębiorstw dotyczącej emisji Scope 3.

Kolejne 7,3 mld dolarów koalicja planuje uzyskać, kończąc subsydia dla produkcji „zielonego” aluminium i wodoru, wsparcie dla minerałów o krytycznym znaczeniu oraz inne subsydia przemysłowe za pośrednictwem Narodowego Funduszu Odbudowy.

Mieszkalnictwo, świadczenia społeczne i podatki

Rezygnacja z programu Help to Buy dla osób kupujących pierwsze mieszkanie, funduszu mieszkań socjalnych, zachęt podatkowych dla deweloperów mieszkań na wynajem oraz płatności dla stanów za realizację celów dotyczących oddawania mieszkań ma przynieść 4,7 mld dolarów oszczędności.

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Koalicja proponuje również ograniczenie prawa stałych rezydentów i innych osób niebędących obywatelami do świadczeń społecznych oraz Narodowego Programu Ubezpieczeń na Wypadek Niepełnosprawności. Według szacunków zmniejszy to wydatki o 2 mld dolarów w ciągu czterech lat. Wcześniej Parlamentarne Biuro Budżetowe oszacowało, że obniżenie akcyzy tytoniowej i legalizacja waporyzatorów przyniosą 7,9 mld dolarów oszczędności.

Lider opozycji Angus Taylor nazwał proponowane oszczędności pierwszą ratą na sfinansowanie obniżek podatków. Jednocześnie opublikowane wyliczenia nie uwzględniają kosztów innych zobowiązań koalicji, w tym planów obniżenia migracji netto do 100 tys. osób na dwa lata oraz zwiększenia wydatków na obronność.

Opozycja wiąże wysokie wydatki rządowe z utrzymującą się inflacją. Skarbnik Jim Chalmers odrzucił to twierdzenie, oświadczając, że popyt prywatny rośnie szybciej niż publiczny, a rząd przedstawi nowe działania oszczędnościowe w grudniu.

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