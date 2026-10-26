Przed wyborami do Knesetu w Izraelu około 70 tys. obywateli mieszkających za granicą już wróciło lub ma przybyć do dnia głosowania we wtorek. Ich udział może potencjalnie wpłynąć na układ sił między blokami politycznymi, jeśli wyniki wyborów będą wyrównane.

Nie ma dokładnych danych dotyczących liczby Izraelczyków, którzy już przybyli lub jeszcze przybędą do dnia wyborów. Jak informuje Jerusalem Post, w wyborach w 2022 roku do zdobycia jednego mandatu w Knesecie potrzebnych było około 36 tys. głosów. Ze względu na wzrost liczby ludności i oczekiwane zwiększenie frekwencji tym razem na jedno miejsce może być potrzebnych około 38–39 tys. głosów.

Wpływ na podział mandatów

Gazeta zauważa, że preferencje polityczne Izraelczyków wracających z zagranicy nie są dokładnie znane. Jeśli na przykład 60% z nich poprze blok zmian, może to dać mu najwyżej jeden lub półtora mandatu. Ostateczny wpływ tej grupy wyborców stanie się jasny po ogłoszeniu wyników głosowania.

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Część obywateli łączy przyjazd z odwiedzinami u krewnych, urlopem i dniem wyborów. Większość zatrzymuje się u przyjaciół, krewnych lub we własnych mieszkaniach w Izraelu. Jednocześnie sieci hotelowe poinformowały o wzroście popytu na noclegi w okresie wyborów.

Rosnący popyt na hotele

Sieć Africa Israel Hotels odnotowała około 23-procentowy wzrost obłożenia hoteli w tygodniu wyborczym w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. Fattal Hotels również poinformowała o większej liczbie rezerwacji, szczególnie w centralnej części kraju, a także o rezerwacjach pokoi z zagranicy na terminy wyborów.

Wśród osób, które przyjechały głosować, są mieszkańcy USA, Kanady i Australii. Jednocześnie niektórzy Izraelczycy nie mogli przybyć z powodu odwołania lotów flydubai po próbie zamachu terrorystycznego. Inni obywatele Izraela natomiast będą przebywać za granicą w dniu wyborów i nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu.

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