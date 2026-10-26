Перед выборами в Кнессет в Израиле около 70 тысяч граждан, живущих за границей, уже вернулись или должны прибыть ко дню голосования во вторник. Их участие потенциально может повлиять на расстановку сил между политическими блоками, если результаты выборов будут близкими.

Точных данных о количестве израильтян, которые уже прибыли или еще прибудут ко дню выборов, нет. Как сообщает Jerusalem Post, на выборах 2022 года для получения одного мандата в Кнессете требовалось примерно 36 тысяч голосов. С учетом прироста населения и ожидаемого повышения явки в этот раз для одного места может понадобиться около 38–39 тысяч голосов.

Влияние на распределение мандатов

Издание отмечает, что политические предпочтения израильтян, возвращающихся из-за границы, достоверно неизвестны. Если, например, 60% из них поддержат блок перемен, это может добавить ему максимум один или полтора мандата. Окончательное влияние этой группы избирателей станет понятно после объявления результатов голосования.

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Часть граждан совмещает поездку с посещением родственников, отпуском и днем выборов. Большинство останавливается у друзей, родственников или в собственном жилье в Израиле. В то же время гостиничные сети сообщили о росте спроса на проживание в период выборов.

Рост спроса на отели

Сеть Africa Israel Hotels зафиксировала примерно 23-процентное увеличение загрузки отелей в неделю выборов по сравнению с октябрем прошлого года. Fattal Hotels также сообщила о большем числе бронирований, особенно в центральной части страны, а также о заказах номеров из-за рубежа на даты выборов.

Среди тех, кто приехал голосовать, есть жители США, Канады и Австралии. В то же время некоторые израильтяне не смогли прибыть из-за отмены рейсов flydubai после попытки теракта. Другие граждане Израиля, напротив, будут находиться за границей в день выборов и не смогут принять участие в голосовании.

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