以色列议会选举前，约7万名居住在海外的公民已经返回或预计将在周二投票日前抵达。他们的参与可能会影响政治阵营之间的力量分配，前提是选举结果接近。

目前没有关于已抵达或将在选举日前抵达的以色列人数量的确切数据。据《耶路撒冷邮报》报道，在2022年选举中，赢得一个议会席位大约需要3.6万张选票。考虑到人口增长和预计投票率上升，这次一个席位可能需要约3.8万至3.9万张选票。

对席位分配的影响

该报指出，从海外返回的以色列人的政治偏好尚不确切。如果其中60%的人支持变革阵营，例如，这最多可能为该阵营增加一个或一个半席位。这一选民群体的最终影响将在投票结果公布后变得清晰。

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一些公民将此次出行与探亲、度假和选举日结合起来。大多数人住在朋友、亲属家中，或住在自己在以色列的住所。同时，酒店连锁企业报告称，选举期间住宿需求有所增加。

酒店需求增长

Africa Israel Hotels连锁酒店的数据显示，与去年10月相比，选举周酒店入住率增加了约23%。Fattal Hotels也报告称，预订数量有所增加，尤其是在该国中部地区，此外还有来自海外、针对选举日期的客房预订。

前来投票的人中包括来自美国、加拿大和澳大利亚的居民。与此同时，一些以色列人因在一次恐怖袭击未遂后flydubai航班被取消而无法抵达。另一些以色列公民则将在选举日身处海外，无法参加投票。

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