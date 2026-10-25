Na kontrolowanej przez Koreę Południową wyspie Dokdo opublikowano 60-sekundowe nagranie z drona, na którym rozwinięto dużą flagę państwową kraju. Materiał przygotowano z okazji Dnia Dokdo, obchodzonego 25 października.

Flaga na molo Dongdo

Jak podaje Korea Herald, flaga Korei Południowej — Taegeukgi — o szerokości 30 metrów i długości 20 metrów została rozwinięta przez 70 Koreańczyków z Południa na molo Dongdo, jednej z dwóch głównych wysepek Dokdo. Według Seo Kyung-duka, profesora Uniwersytetu Kobiecego Sungshin w Seulu, ujęcia nagrano dronem.

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Kampania dla zagranicznych odbiorców

W materiale pokazano także widoki Dokdo oraz apel rekomendujący cudzoziemcom odwiedzenie wysp. Według profesora wideo jest częścią globalnej kampanii promocyjnej poświęconej Dokdo.

Korea Południowa oświadcza, że Dokdo należy do niej pod względem historycznym, geograficznym i zgodnie z prawem międzynarodowym, oraz odrzuca roszczenia Japonii do tego terytorium. Jak zaznacza publikacja, Korea Południowa utrzymuje na wysepkach niewielki oddział policji, demonstrując faktyczną kontrolę nad nimi.

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