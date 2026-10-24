巴基斯坦在社会支持项目贝娜齐尔收入支持计划（Benazir Income Support Programme，BISP）中发现了金额达240亿卢比的财务违规问题。根据扶贫部提交给国民议会的文件，原本面向低收入家庭的补助金被超过14万名政府雇员和退休人员领取。

据《快报论坛报》报道，140,488名政府雇员领取了该项目资金，尽管他们并不具备领取资格。这些违规问题早在2019年就被发现，但相关付款在随后六年间仍持续进行。

发现违规问题后的付款

在2019—2020财年，政府雇员和退休人员获得了231.3亿卢比。政府雇员被发现位列领取者之中后，又支付了9亿卢比。官方数据显示，在2020—2021财年，超过1.2万名雇员获得了1.467亿卢比。

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文件还包含以下数据：2,447名政府雇员在2021—2022年获得付款，2,235人在2022—2023年获得付款，12,078人在2024—2025年获得付款。资金领取者中还包括BISP自身的236名雇员。

仅追回部分资金

在违规涉及的总金额中，已追回7.1亿卢比。FIA追回5.4亿卢比，其他政府部门追回1.45亿卢比，BISP从其雇员处追回另外2,150万卢比。

有关涉嫌参与违规问题的雇员的信息已移交相关部门，以采取进一步行动。当局还决定核查超过60万名政府雇员和退休人员的数据。

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