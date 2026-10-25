沙特阿拉伯与土耳其、巴基斯坦和埃及签署了一份联合声明，其中称以色列的占领是该地区及其以外不稳定局势的主要根源。与此同时，接受《耶路撒冷邮报》采访的分析人士并不认为此举意味着利雅得最终放弃加入《亚伯拉罕协议》的前景。

关系正常化的条件

海湾国家问题分析人士艾哈迈德·阿尔胡扎耶表示，这份联合文件显示出主要国家之间的地区性接近，而这些国家的战略优先事项并不总是一致。在他看来，签署方并未将巴勒斯坦问题视为一个孤立的冲突，而是视为更广泛地区不稳定的关键因素之一。

阿尔胡扎耶指出，沙特阿拉伯传统上将对巴勒斯坦人的支持与务实外交相结合。不过，他认为，对将不稳定责任归咎于以色列政策的措辞表示支持，以及重申支持在1967年边界内建立巴勒斯坦国，表明利雅得希望在更广泛的阿拉伯和穆斯林框架内行动。

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巴勒斯坦问题与地区安全

这名分析人士表示，该声明意味着沙特与以色列关系正常化的政治和外交条件已变得显著更加复杂。他认为，沙特阿拉伯不太可能将发展与以色列的关系同巴勒斯坦问题解决进程的实际进展分开。

该文件还谴责了胡塞武装对沙特阿拉伯和海上航运的袭击。阿尔胡扎耶将巴勒斯坦问题、地区安全、航运稳定以及与伊朗关系的降级联系在一个统一的地区政策体系中。

Global Abrahamic Movement驻沙特阿拉伯特别代表瓦卡斯·贾韦德也表示，利雅得可能有理由加强与巴基斯坦和土耳其的防务联系。但他表示，此类伙伴关系未必针对以色列，也不意味着放弃《亚伯拉罕协议》。他补充说，沙特阿拉伯可以在探索与以色列接触可能性的同时，保持与这些国家独立的外交关系。

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