Саудовская Аравия вместе с Турцией, Пакистаном и Египтом подписала совместное заявление, в котором израильская оккупация названа главным источником нестабильности в регионе и за его пределами. В то же время аналитики, опрошенные Jerusalem Post, не расценивают этот шаг как окончательный отказ Эр-Рияда от перспективы присоединения к Соглашениям Авраама.

Условия для нормализации

Аналитик по странам Персидского залива Ахмед Альхузайех заявил, что совместный документ демонстрирует региональное сближение крупных государств, стратегические приоритеты которых не всегда совпадают. По его мнению, подписанты рассматривают палестинский вопрос не как изолированный конфликт, а как один из ключевых факторов более широкой региональной нестабильности.

Альхузайех обратил внимание, что Саудовская Аравия традиционно сочетала поддержку палестинцев с прагматичной дипломатией. Однако поддержка формулировок, возлагающих ответственность за нестабильность на израильскую политику, а также подтверждение поддержки палестинского государства в границах 1967 года, по его оценке, свидетельствуют о желании Эр-Рияда действовать в более широком арабском и мусульманском формате.

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Палестинский вопрос и безопасность региона

По словам аналитика, заявление означает, что политические и дипломатические условия для нормализации саудовско-израильских отношений стали существенно сложнее. Он считает, что Саудовская Аравия вряд ли будет отделять развитие отношений с Израилем от реального прогресса в палестинском урегулировании.

В документе также осуждены атаки хуситов на Саудовскую Аравию и морское судоходство. Альхузайех связал палестинский вопрос, региональную безопасность, стабильность судоходства и деэскалацию в отношениях с Ираном в единый комплекс региональной политики.

Специальный представитель Global Abrahamic Movement в Саудовской Аравии Ваккас Джавед также заявил, что у Эр-Рияда могут быть основания укреплять оборонные связи с Пакистаном и Турцией. В то же время такие партнерства, по его словам, не обязательно направлены против Израиля или означают отказ от Соглашений Авраама. Он добавил, что Саудовская Аравия может сохранять независимые дипломатические связи с этими странами, параллельно изучая возможность взаимодействия с Израилем.

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