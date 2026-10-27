Военнослужащие оперативной группировки Whirl Stroke после перестрелки с вооруженной группой в районе местного самоуправления Гума в штате Бенуэ, Нигерия, изъяли два автомата АК-47. Об этом сообщает Premium Times.

Перестрелка после разведданных

По данным военных, подразделение направили в этот район после получения разведывательной информации о подозреваемых в преступлениях, которые, как утверждается, выдавали себя за пастухов и прибыли в Гуму из соседнего штата Насарава. По прибытии военные попали под обстрел, открыли ответный огонь и заставили вооруженных людей бежать.

Исполняющий обязанности офицера по медиаинформации группировки Ахмад Зубайру заявил, что среди военных потерь не было.

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Изъятые предметы

Во время дальнейшего обыска местности военные обнаружили два АК-47, четыре пустых магазина, восемь телят, три мобильных телефона, документ с национальным идентификационным номером и 20 найр. Командующий Whirl Stroke Мозес Гара отметил действия военных и призвал их продолжать операции, основанные на разведданных, а также усиливать взаимодействие с местными общинами.

Накануне военнослужащие той же группировки сообщили об освобождении двух похищенных людей на дороге Нака—Ахуме в штате Бенуэ. По их данным, подозреваемые похитители после перестрелки оставили похищенных и скрылись.

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