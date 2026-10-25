Arabia Saudyjska wraz z Turcją, Pakistanem i Egiptem podpisała wspólne oświadczenie, w którym izraelską okupację nazwano głównym źródłem niestabilności w regionie i poza nim. Jednocześnie analitycy, z którymi rozmawiał Jerusalem Post, nie uznają tego kroku za ostateczną rezygnację Rijadu z perspektywy przystąpienia do Porozumień Abrahama.

Warunki normalizacji

Analityk ds. państw Zatoki Perskiej Ahmed Alkhuzayeh oświadczył, że wspólny dokument pokazuje regionalne zbliżenie dużych państw, których priorytety strategiczne nie zawsze są zbieżne. Jego zdaniem sygnatariusze postrzegają kwestię palestyńską nie jako odizolowany konflikt, lecz jako jeden z kluczowych czynników szerszej niestabilności regionalnej.

Alkhuzayeh zwrócił uwagę, że Arabia Saudyjska tradycyjnie łączyła poparcie dla Palestyńczyków z pragmatyczną dyplomacją. Jednak poparcie dla sformułowań przypisujących odpowiedzialność za niestabilność polityce Izraela, a także potwierdzenie poparcia dla państwa palestyńskiego w granicach z 1967 roku, jego zdaniem wskazują na dążenie Rijadu do działania w szerszym formacie arabskim i muzułmańskim.

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Kwestia palestyńska i bezpieczeństwo regionalne

Według analityka oświadczenie oznacza, że polityczne i dyplomatyczne warunki normalizacji stosunków saudyjsko-izraelskich stały się znacznie bardziej skomplikowane. Uważa on, że Arabia Saudyjska raczej nie będzie oddzielać rozwoju relacji z Izraelem od rzeczywistego postępu w uregulowaniu kwestii palestyńskiej.

W dokumencie potępiono także ataki Huti na Arabię Saudyjską i żeglugę morską. Alkhuzayeh połączył kwestię palestyńską, bezpieczeństwo regionalne, stabilność żeglugi oraz deeskalację w relacjach z Iranem w jeden kompleks polityki regionalnej.

Specjalny przedstawiciel Global Abrahamic Movement w Arabii Saudyjskiej Waqas Javed również oświadczył, że Rijad może mieć podstawy do wzmacniania więzi obronnych z Pakistanem i Turcją. Jednocześnie takie partnerstwa, jak powiedział, nie muszą być skierowane przeciwko Izraelowi ani oznaczać rezygnacji z Porozumień Abrahama. Dodał, że Arabia Saudyjska może utrzymywać niezależne relacje dyplomatyczne z tymi krajami, jednocześnie badając możliwość współpracy z Izraelem.

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