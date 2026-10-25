W Iranie wojskowi oświadczyli, że siły obrony powietrznej zniszczyły amerykańskiego drona typu Lucas nad południowym miastem portowym Bandar Abbas. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na półoficjalną agencję Tasnim.

Oświadczenie irańskich wojskowych

Według Tasnim informację rozpowszechnił wydział public relations irańskich sił zbrojnych. Twierdzi on, że dron został zniszczony ogniem systemów Sił Obrony Powietrznej w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej kraju.

W materiale Anadolu Agency nie przedstawiono niezależnego potwierdzenia tego twierdzenia.

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Wypowiedzi Trumpa

Doniesienia o incydencie pojawiły się po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę, że Waszyngton może uderzyć na Iran już w niedzielę lub zawrzeć z Teheranem dużą umowę. Agencja zaznacza, że słowa te padły wśród doniesień, iż USA mogą rozważać wznowienie ataków na Iran.

Według Anadolu Agency wojna między Waszyngtonem a Teheranem rozpoczęła się od amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran pod koniec lutego i przerodziła się w szerszy konflikt regionalny. Mimo zawieszenia broni i porozumienia w sprawie sfinalizowania układu pokojowego konflikt pozostaje nierozwiązany.

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