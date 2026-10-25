В Иране военные заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник типа Lucas над южным портовым городом Бендер-Аббас. Об этом со ссылкой на полуофициальное агентство Tasnim сообщает Anadolu Agency.

Заявление иранских военных

По данным Tasnim, информацию распространил отдел по связям с общественностью иранских военных. Там утверждают, что беспилотник был уничтожен огнем систем Сил ПВО в рамках интегрированной системы противовоздушной обороны страны.

В материале Anadolu Agency не приведено независимого подтверждения этого заявления.

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Заявления Трампа

Сообщения об инциденте появились после того, как президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон может нанести удар по Ирану уже в воскресенье или заключить с Тегераном крупную сделку. Агентство отмечает, что эти слова прозвучали на фоне сообщений о возможном рассмотрении США возобновления атак на Иран.

По данным Anadolu Agency, война между Вашингтоном и Тегераном началась с американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля и переросла в более широкий региональный конфликт. Несмотря на прекращение огня и договоренность завершить заключение мирного соглашения, конфликт остается неурегулированным.

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