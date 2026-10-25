W mieście Changwon w Korei Południowej pracownica fabryki po czterdziestce zginęła po tym, jak spadła na nią chłodnica transformatora ważąca około 60 kilogramów. Kobieta zakończyła nadgodzinną zmianę i szła do domu, gdy uderzyła ją chłodnica, informuje Korea Herald.

Upadek ze schodów

Do zdarzenia doszło około godziny 12:12 w sobotę w fabryce produkującej komponenty do telefonów komórkowych w dzielnicy Masan-Hoewon-gu. Według komisariatu policji Masan Dongbu chłodnica spadła z zewnętrznych schodów ewakuacyjnych budynku z wysokości około czterech metrów.

Poszkodowaną przewieziono do szpitala w ciężkim stanie, lecz później zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

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Demontaż transformatora

W chwili zdarzenia zewnętrzny wykonawca zatrudniony przez fabrykę demontował nieużywany transformator z pomieszczenia elektrycznego na drugim piętrze. Policja uważa, że koło wózka, którym transportowano chłodnicę, zahaczyło o występ na zewnętrznych schodach. W rezultacie chłodnica wypadła i spadła na ziemię.

Śledztwo trwa

Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia, w tym sprawdzają, czy podczas prac demontażowych zapewniono odpowiednie środki bezpieczeństwa.

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