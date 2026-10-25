Dowódca Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM), admirał Brad Cooper, podczas wizyty na Bliskim Wschodzie przeleciał nad Cieśniną Ormuz wojskowym śmigłowcem CH-47 Chinook. Oświadczył, że szlak wodny jest „wolny i oczyszczony z irańskich min morskich”, informuje Jerusalem Post.

Wolność żeglugi

Cooper obserwował bieżące operacje nad cieśniną w ramach amerykańskich działań mających zapewnić przepływ ładunków i eksport ropy naftowej tym szlakiem wodnym. Jak powiedział, USA współpracują z partnerami w krajach Zatoki Perskiej oraz przedstawicielami branży żeglugowej, aby zachować wolność żeglugi w Cieśninie Ormuz.

Szef CENTCOM podziękował amerykańskim żołnierzom, którzy wspierali misję i brali w niej udział. Oświadczył również, że dowództwo koncentruje się na niezakłóconym ruchu statków handlowych w koordynacji z amerykańskimi strukturami rządowymi, Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej oraz branżą żeglugową.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wcześniejsze oświadczenia USA

W sierpniu prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Marynarka Wojenna USA poinformowała go o oczyszczeniu Cieśniny Ormuz ze wszystkich min. Nienazwany amerykański urzędnik powiedział wówczas Jerusalem Post, że CENTCOM oczyściło z min tory żeglugowe w obu kierunkach.

W czwartek Trump oskarżył Iran o fabrykowanie doniesień o atakach na tankowce oraz minach morskich w Cieśninie Ormuz, aby podnieść ceny ropy przed wyborami środka kadencji w USA. Twierdzenie to przytoczono jako oświadczenie prezydenta USA.

Czytaj nas na