Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время визита на Ближний Восток пролетел над Ормузским проливом на военном вертолёте CH-47 Chinook. Он заявил, что водный путь «свободен и очищен от иранских морских мин», сообщает Jerusalem Post.

Свобода судоходства

Купер наблюдал за текущими операциями над проливом в рамках усилий США по обеспечению движения грузов и экспорта сырой нефти через этот водный путь. По его словам, США сотрудничают с партнёрами в странах Персидского залива и представителями судоходной отрасли для сохранения свободы навигации в Ормузском проливе.

Глава CENTCOM поблагодарил американских военнослужащих, которые поддерживали миссию и участвовали в ней. Он также заявил, что командование сосредоточено на беспрепятственном движении коммерческих судов в координации с американскими государственными структурами, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и судоходной индустрией.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущие заявления США

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США сообщили ему об очистке Ормузского пролива от всех мин. Неназванный американский чиновник тогда сказал Jerusalem Post, что CENTCOM очистило от мин судоходные полосы в обоих направлениях.

В четверг Трамп обвинил Иран в фабрикации сообщений об атаках на нефтяные танкеры и морских минах в Ормузском проливе, чтобы повысить цены на нефть перед промежуточными выборами в США. Это утверждение приведено как заявление президента США.

Читай нас в