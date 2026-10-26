Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди распорядился провести расследование в отношении председателя совета провинции Майсан Мустафы Даира Мохаммедави после его угроз прибегнуть к гражданскому неповиновению из-за закрытия пограничного перехода Шеиб на границе с Ираном. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Rudaw.

Мохаммедави заявил, что жители Майсана могут прибегнуть к гражданскому неповиновению на всех дорогах, если переход не возобновит работу до четверга. Он также предупредил, что провинция на юго-востоке страны может фактически потерять транспортное сообщение с остальной частью Ирака.

Закрытие перехода

Переход, известный в Ираке как Шеиб, а в Иране как Чазабе, является важным торговым маршрутом между двумя странами. Багдад закрыл его в прошлую среду, объяснив решение необходимостью улучшить техническую и логистическую инфраструктуру.

Представитель иракского правительства Хайдар аль-Аббуди заявил, что пункт пропуска не имел необходимого технического и технологического оснащения. Иракский пограничник в комментарии Reuters сказал, что закрытие позволит пересмотреть меры безопасности и установить оборудование для выявления материалов, запрещенных к перемещению.

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Советник премьера Абдул Амир Хассан Али ат-Тайбан утверждал, что через переходы с Ираном в южный Ирак поступают наркотики и валюта. Посольство Ирана в Багдаде отвергло эти обвинения, назвав их ложными, и призвало иракские власти реагировать на заявления, способные навредить двусторонним отношениям.

Протесты в Багдаде

На фоне спора вокруг перехода 25 октября в Багдаде прошли демонстрации к годовщине протестного движения Тишрин, начавшегося в октябре 2019 года. Участники акций размахивали иракскими флагами и требовали политических и экономических реформ. Участники движения также выступали против системы конфессионального распределения должностей и ресурсов, известной как мухасаса.

Партия National House, связанная с движением Тишрин, призвала к мирным демонстрациям и повторила требования положить конец коррупции, реформировать политическую систему и передать оружие под контроль государства. По данным правозащитных организаций, которые цитирует Rudaw, во время протестного движения погибли более 600 человек, около 20 тысяч получили ранения, еще примерно 3 тысячи были задержаны. Активисты также требуют привлечь к ответственности виновных в насилии против протестующих.

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