伊拉克总理阿里·扎伊迪下令对迈桑省议会主席穆斯塔法·达伊尔·穆罕默达维展开调查，此前后者因伊朗边境谢伊卜口岸关闭而威胁采取公民不服从行动。据《耶路撒冷邮报》援引Rudaw报道。

穆罕默达维表示，如果该口岸未能在周四前恢复运营，迈桑居民可能会在所有道路上采取公民不服从行动。他还警告说，这个国家东南部的省份实际上可能失去与伊拉克其他地区的交通联系。

口岸关闭

该口岸在伊拉克被称为谢伊卜，在伊朗被称为恰扎贝，是两国之间的重要贸易通道。巴格达于上周三关闭了该口岸，称此举是出于改善技术和物流基础设施的需要。

伊拉克政府发言人海达尔·阿布迪表示，该检查站没有必要的技术和科技设备。一名伊拉克边防人员在接受路透社采访时表示，关闭口岸将有助于审查安全措施，并安装用于检测禁止运输物品的设备。

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总理顾问阿卜杜勒·阿米尔·哈桑·阿里·泰班声称，毒品和货币通过与伊朗相连的口岸进入伊拉克南部。伊朗驻巴格达大使馆驳斥了这些指控，称其为虚假言论，并敦促伊拉克当局对可能损害双边关系的言论作出回应。

巴格达的抗议活动

在围绕该口岸的争议背景下，10月25日，巴格达举行示威活动，纪念始于2019年10月的提什林抗议运动周年。示威者挥舞伊拉克国旗，要求进行政治和经济改革。该运动的参与者还反对被称为“穆哈萨萨”的、按教派分配职位和资源的制度。

与提什林运动有关联的National House党呼吁举行和平示威，并重申要求结束腐败、改革政治制度以及将武器置于国家控制之下。根据Rudaw援引的人权组织数据，抗议运动期间超过600人死亡，约2万人受伤，另有约3000人被拘留。活动人士还要求追究对抗议者施暴者的责任。

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