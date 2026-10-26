Premier Iraku Ali az-Zaidi polecił przeprowadzić dochodzenie wobec przewodniczącego rady prowincji Majsan Mustafy Daira Mohammedawiego po tym, jak zagroził on ucieczką się do obywatelskiego nieposłuszeństwa z powodu zamknięcia przejścia granicznego Szeib na granicy z Iranem. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Rudaw.

Mohammedawi oświadczył, że mieszkańcy Majsanu mogą uciec się do obywatelskiego nieposłuszeństwa na wszystkich drogach, jeśli przejście nie wznowi działalności do czwartku. Ostrzegł również, że prowincja na południowym wschodzie kraju może faktycznie utracić połączenia transportowe z resztą Iraku.

Zamknięcie przejścia

Przejście, znane w Iraku jako Szeib, a w Iranie jako Czazabe, jest ważnym szlakiem handlowym między oboma krajami. Bagdad zamknął je w ubiegłą środę, uzasadniając decyzję koniecznością poprawy infrastruktury technicznej i logistycznej.

Rzecznik irackiego rządu Hajdar al-Abbudi oświadczył, że punkt kontrolny nie miał niezbędnego wyposażenia technicznego i technologicznego. Iracki strażnik graniczny powiedział Reutersowi, że zamknięcie umożliwi przegląd środków bezpieczeństwa oraz instalację sprzętu do wykrywania materiałów, których przemieszczanie jest zabronione.

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Doradca premiera Abdul Amir Hassan Ali at-Tajban twierdził, że przez przejścia z Iranem do południowego Iraku trafiają narkotyki i waluta. Ambasada Iranu w Bagdadzie odrzuciła te oskarżenia, nazywając je fałszywymi, i wezwała irackie władze do reagowania na wypowiedzi, które mogą zaszkodzić stosunkom dwustronnym.

Protesty w Bagdadzie

W tle sporu wokół przejścia 25 października w Bagdadzie odbyły się demonstracje z okazji rocznicy ruchu protestacyjnego Tiszrin, który rozpoczął się w październiku 2019 roku. Uczestnicy demonstracji machali irackimi flagami i domagali się reform politycznych oraz gospodarczych. Uczestnicy ruchu sprzeciwiali się również systemowi wyznaniowego podziału stanowisk i zasobów, znanemu jako muhassasa.

Partia National House, powiązana z ruchem Tiszrin, wezwała do pokojowych demonstracji i ponowiła żądania położenia kresu korupcji, reformy systemu politycznego oraz przekazania broni pod kontrolę państwa. Według organizacji praw człowieka cytowanych przez Rudaw, podczas ruchu protestacyjnego zginęło ponad 600 osób, około 20 tysięcy zostało rannych, a kolejne około 3 tysiące zatrzymano. Aktywiści domagają się również pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych przemocy wobec protestujących.

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