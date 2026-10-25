美国中央司令部（CENTCOM）司令布拉德·库珀海军上将在访问中东期间，乘坐CH-47“支奴干”军用直升机飞越霍尔木兹海峡。他表示，这条水道“没有伊朗海军水雷，且已完成清除”，《耶路撒冷邮报》报道。

航行自由

库珀在海峡上空观察了正在进行的行动，这是美国确保货物运输和原油出口通过这条水道的努力的一部分。他表示，美国正与波斯湾国家的伙伴以及航运业代表合作，以维护霍尔木兹海峡的航行自由。

CENTCOM负责人感谢了支持并参与此次任务的美国军人。他还表示，该司令部正与美国政府机构、海湾阿拉伯国家合作委员会以及航运业协调，专注于确保商船畅通无阻地通行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国此前的声明

8月，美国总统唐纳德·特朗普表示，美国海军已告知他，霍尔木兹海峡已清除所有水雷。当时，一名未具名的美国官员对《耶路撒冷邮报》表示，CENTCOM已清除了双向航道中的水雷。

周四，特朗普指责伊朗捏造有关霍尔木兹海峡油轮遇袭和海军水雷的报道，以在美国中期选举前推高油价。这一说法被作为美国总统的声明引述。

关注我们在