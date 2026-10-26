В деревне Биннари в районе Карим-Ламидо штата Тараба в Нигерии вооруженные люди атаковали общину в день еженедельного рынка. Полиция штата сообщила о 58 погибших, 15 из которых утонули, пытаясь спастись через реку на переполненной лодке, сообщает Premium Times Nigeria.

Нападение произошло 23 октября и, по словам местных жителей, продолжалось около четырех часов. Нападавшие прибыли на мотоциклах вскоре после коллективной мусульманской молитвы, открыли огонь по жителям, грабили магазины и поджигали дома. По данным жителей, они забирали наличные деньги, продукты и мотоциклы, оставленные людьми во время бегства.

Поиски погибших и пропавших без вести

Представитель полиции Виктор Мшелиза заявил, что в ходе поисков в ближайших кустарниках и реке были обнаружены дополнительные тела. Изначально правоохранители подтвердили гибель 10 человек, однако число жертв росло по мере поисков пропавших без вести. По состоянию на воскресенье никто не взял на себя ответственность за нападение.

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Местный торговец, названный Адаму, сказал, что нападавшие действовали часами без сопротивления. Охотник и участник добровольческого отряда безопасности Йимита Сандей объяснил, что оперативной реакции помешали плохие дороги, сложный рельеф и слабая мобильная связь. По его словам, местные охотники и добровольцы начали преследовать нападавших в лесах до прибытия силовиков.

Помощь пострадавшим

Правительство штата Тараба распорядилось оказать экстренную помощь пострадавшим и привлекло Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Тарабы к оценке ущерба и распределению продовольственных и непродовольственных товаров. Полиция также сообщила о дополнительном развертывании тактических подразделений, мобильной и обычной полиции совместно с военными.

Губернатор Агбу Кефас осудил убийства и поручил силовым структурам восстановить порядок и задержать виновных. Ранее, 2 января 2026 года, он объявил район Карим-Ламидо территорией особого внимания в сфере безопасности из-за межобщинных столкновений, нападений бандитов и конфликтов между фермерами и скотоводами. Amnesty International Nigeria призвала провести беспристрастное расследование, обеспечить правосудие для жертв и компенсации пострадавшим семьям.

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