Президент США Дональд Трамп похвалил ливийцев в публикации в Truth Social после того, как его высказывания на предвыборном митинге вызвали дипломатический протест в Ливии. Как сообщает The National, Трамп назвал ливийский народ гордым, стойким и гостеприимным, а также заявил о приверженности Вашингтона укреплению отношений со страной.

Требование прекратить миграционный транзит

В своем заявлении Трамп также упомянул вклад ливийцев в борьбу с группировкой «Исламское государство», которую он назвал общим врагом двух народов. В то же время он заявил, что Ливия не может оставаться маршрутом для нелегальной миграции и что это должно прекратиться.

Заявление не содержало извинений. Трамп также выразил поддержку усилиям по объединению Ливии и ее государственных институтов и проведению национальных выборов. В то же время он не назвал сроков или новых инициатив для достижения этих целей и не уточнил, каких именно шагов в отношении миграции ожидает от Ливии.

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Реакция ливийских властей

Ранее МИД Ливии вызвал временного поверенного в делах США из-за комментариев Трампа на митинге в городе Перри, штат Джорджия. Критикуя демократического сенатора Джона Оссоффа за миграционную политику, Трамп упомянул Ливию, Йемен, Гаити и Сомали, охарактеризовав эти страны как охваченные терроризмом и использовав оскорбительную брань.

Президентский совет Ливии заявил, что поручил внешнеполитическому ведомству вызвать главу американской дипломатической миссии и потребовал четких извинений и исправления. Премьер-министр Правительства национального единства Абдул Хамид Дбейба заявил, что суверенитет страны и достоинство ее граждан не должны становиться предметом американских предвыборных споров.

Критику также выразили власти восточной части Ливии, призвавшие отозвать высказывания и принести официальные извинения. Комитет Палаты представителей обратился к Вашингтону за официальным разъяснением.

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