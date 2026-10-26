Prezydent USA Donald Trump pochwalił Libijczyków we wpisie w Truth Social po tym, jak jego wypowiedzi na wiecu wyborczym wywołały protest dyplomatyczny w Libii. Jak podaje The National, Trump nazwał naród libijski dumnym, odpornym i gościnnym, a także zadeklarował zaangażowanie Waszyngtonu we wzmacnianie relacji z tym krajem.

Żądanie zaprzestania tranzytu migracyjnego

W swoim oświadczeniu Trump wspomniał również o wkładzie Libijczyków w walkę z ugrupowaniem Państwo Islamskie, które nazwał wspólnym wrogiem obu narodów. Jednocześnie stwierdził, że Libia nie może pozostawać szlakiem nielegalnej migracji i że musi się to skończyć.

Oświadczenie nie zawierało przeprosin. Trump wyraził również poparcie dla działań na rzecz zjednoczenia Libii i jej instytucji państwowych oraz przeprowadzenia wyborów krajowych. Jednocześnie nie podał terminów ani nowych inicjatyw służących osiągnięciu tych celów i nie sprecyzował, jakich dokładnie kroków w sprawie migracji oczekuje od Libii.

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Reakcja władz Libii

Wcześniej libijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało amerykańskiego chargé d’affaires w związku z komentarzami Trumpa na wiecu w mieście Perry w stanie Georgia. Krytykując demokratycznego senatora Jona Ossoffa za politykę migracyjną, Trump wymienił Libię, Jemen, Haiti i Somalię, określając te kraje jako pogrążone w terroryzmie i używając obraźliwego przekleństwa.

Libijska Rada Prezydencka oświadczyła, że poleciła resortowi spraw zagranicznych wezwać szefa amerykańskiej misji dyplomatycznej oraz zażądała jasnych przeprosin i sprostowania. Premier Rządu Jedności Narodowej Abdul Hamid Dbeibah oświadczył, że suwerenność kraju i godność jego obywateli nie powinny stawać się przedmiotem amerykańskich sporów wyborczych.

Krytykę wyraziły również władze wschodniej części Libii, które wezwały do wycofania tych wypowiedzi i oficjalnych przeprosin. Komisja Izby Reprezentantów zwróciła się do Waszyngtonu o oficjalne wyjaśnienie.

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