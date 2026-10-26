Китай отправит панду Ран Ран в Бельгию для исследований — ECNS

Китай направит в Бельгию самку большой панды Ран Ран для продолжения двусторонней программы по сохранению вида и исследованиям. Панда родилась 31 мая 2017 года, сообщает ECNS со ссылкой на Китайскую ассоциацию охраны дикой природы.

Дополнительное соглашение

Отправка Ран Ран предусмотрена дополнительным соглашением о совместном сохранении и исследованиях больших панд, которое ассоциация и бельгийский зоопарк Pairi Daiza подписали в сентябре 2026 года.

Согласно договоренности Китай предоставит Бельгии здоровую взрослую самку большой панды, выращенную в неволе. Учреждения двух стран завершают организационные мероприятия по уходу за животным, его содержанию и подготовке к отправке.

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Сотрудничество с 2014 года

Совместная программа Китая и Бельгии действует с февраля 2014 года. В конце 2025 года самка панды Хао Хао, прожившая в Бельгии 11 лет, досрочно вернулась в Китай.

Китайская ассоциация охраны дикой природы заявила, что стороны продолжат сотрудничество в уходе за большими пандами и их разведении, профилактике и контроле заболеваний, научных исследованиях и просветительской работе. В 2026 году исполняется 55 лет дипломатическим отношениям между Китаем и Бельгией.

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