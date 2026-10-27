Кронпринц Абу-Даби Халед бин Мохамед прибыл в Оттаву, Канада, с официальным визитом. Во время поездки он должен провести переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни об укреплении двусторонних отношений.

Встреча в аэропорту Оттавы

В аэропорту Макдональд—Картье кронпринца встретила министр иностранных дел Канады Анита Ананд. О прибытии Халеда бин Мохамеда The National сообщило со ссылкой на государственное информационное агентство ОАЭ Wam.

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Стратегическое партнерство

Ожидается, что Халед бин Мохамед и Марк Карни обсудят пути развития стратегического партнерства между ОАЭ и Канадой. Стороны также рассмотрят расширение сотрудничества в приоритетных сферах, основываясь на общих интересах и стремлении к долгосрочному росту и благосостоянию. Конкретные направления сотрудничества перед визитом не назывались.

В состав делегации ОАЭ вошли министр промышленности и передовых технологий Султан аль-Джабер, государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим аль-Хашими, министр внешней торговли Тани аль-Зеюди и министр инвестиций Мохамед Альсувейди.

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