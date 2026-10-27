Książę koronny Abu Zabi Chalid bin Mohammed przybył do Ottawy w Kanadzie z oficjalną wizytą. Podczas podróży ma przeprowadzić rozmowy z premierem Kanady Markiem Carneyem na temat wzmocnienia stosunków dwustronnych.

Spotkanie na lotnisku w Ottawie

Na lotnisku Macdonald—Cartier księcia koronnego powitała kanadyjska minister spraw zagranicznych Anita Anand. O przybyciu Chalida bin Mohammeda The National poinformował, powołując się na państwową agencję informacyjną ZEA Wam.

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Partnerstwo strategiczne

Oczekuje się, że Chalid bin Mohammed i Mark Carney omówią sposoby rozwoju strategicznego partnerstwa między ZEA a Kanadą. Strony rozważą również rozszerzenie współpracy w priorytetowych obszarach, opierając się na wspólnych interesach i dążeniu do długoterminowego wzrostu oraz dobrobytu. Przed wizytą nie wskazano konkretnych kierunków współpracy.

W skład delegacji ZEA weszli minister przemysłu i zaawansowanych technologii Sultan Al Jaber, minister stanu ds. współpracy międzynarodowej Reem Al Hashimy, minister handlu zagranicznego Thani Al Zeyoudi oraz minister inwestycji Mohamed Alsuwaidi.

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