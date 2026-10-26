Китай відправить панду Ран Ран до Бельгії для досліджень — ECNS

Китай направить до Бельгії самицю великої панди Ран Ран для продовження двосторонньої програми зі збереження виду та досліджень. Панда народилася 31 травня 2017 року, повідомляє ECNS із посиланням на Китайську асоціацію охорони дикої природи.

Додаткова угода

Відправлення Ран Ран передбачене додатковою угодою про спільне збереження та дослідження великих панд, яку асоціація та бельгійський зоопарк Pairi Daiza підписали у вересні 2026 року.

За умовами домовленості Китай надасть Бельгії здорову дорослу самицю великої панди, вирощену в неволі. Установи двох країн завершують організаційні заходи щодо догляду за твариною, її утримання та підготовки до відправлення.

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Співпраця з 2014 року

Спільна програма Китаю та Бельгії діє з лютого 2014 року. Наприкінці 2025 року самиця панди Хао Хао, яка прожила в Бельгії 11 років, достроково повернулася до Китаю.

Китайська асоціація охорони дикої природи заявила, що сторони продовжать співпрацю у догляді та розведенні великих панд, профілактиці й контролі захворювань, наукових дослідженнях та просвітницькій роботі. У 2026 році минає 55 років дипломатичним відносинам між Китаєм і Бельгією.

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