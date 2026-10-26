Chiny wyślą pandę Ran Ran do Belgii na badania — ECNS

Chiny wyślą do Belgii samicę pandy wielkiej Ran Ran, aby kontynuować dwustronny program ochrony gatunku i badań. Panda urodziła się 31 maja 2017 roku, informuje ECNS, powołując się na Chińskie Stowarzyszenie Ochrony Dzikiej Przyrody.

Dodatkowa umowa

Wysłanie Ran Ran przewiduje dodatkowa umowa o wspólnej ochronie i badaniach nad pandami wielkimi, którą stowarzyszenie i belgijski ogród zoologiczny Pairi Daiza podpisały we wrześniu 2026 roku.

Zgodnie z warunkami porozumienia Chiny przekażą Belgii zdrową dorosłą samicę pandy wielkiej wyhodowaną w niewoli. Instytucje obu krajów kończą działania organizacyjne dotyczące opieki nad zwierzęciem, jego utrzymania i przygotowania do wysłania.

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Współpraca od 2014 roku

Wspólny program Chin i Belgii działa od lutego 2014 roku. Pod koniec 2025 roku samica pandy Hao Hao, która mieszkała w Belgii przez 11 lat, przedterminowo wróciła do Chin.

Chińskie Stowarzyszenie Ochrony Dzikiej Przyrody oświadczyło, że strony będą kontynuować współpracę w zakresie opieki nad pandami wielkimi i ich rozmnażania, profilaktyki i kontroli chorób, badań naukowych oraz działalności edukacyjnej. W 2026 roku mija 55 lat stosunków dyplomatycznych między Chinami a Belgią.

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